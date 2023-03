क्या होता है रेलवे का होम सिग्नल, कैसे ट्रेन को दिखाता है सही रास्ता, एक्सीडेंट से बचाने में भी करता है बड़ी मदद

नई दिल्ली. कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन किसी बड़े स्टेशन से गुजर रही हो तो उसे धीमा कर दिया जाता है और कई बार वह फुल स्पीड से ही प्लेटफॉर्म पार करती है. क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है और यह किसके निर्देश पर होता है. अगर नहीं, तो हम बताते हैं. स्टेशन से पहले जो पहला सिग्नल होता है उसे होम सिग्नल कहा जाता है और यहीं से ट्रेन के ड्राइवर को पता चलता है कि ट्रेन सीधे तेजी से निकलेगी या फिर धीमी होगी. मजेदार बात ये है कि यह काम मैनुअली किया जाता है. यानी सिग्नल पर जो लाइट ऑन होगी उसे स्टेशन मास्टर खुद अपने केबिन से करेगा. इसके अलावा बाकी सभी सिग्नल ऑटोमेटिक तरीके से संचालित होते हैं.

होम सिग्नल पर तीन कुल चार रंग की लाइट होती हैं. लाल, पीली, हरी और सफेद. बाकी तीन लाइट का काम आम ट्रैफिक लाइटों की तरह ही होता है. बस रेलवे के संदर्भ में इनका मतलब थोड़ा बदल जाता है. लाल लाइट का मतलब जाहिर तौर पर रुकने का इशारा है. हरी लाइट का मतलब होता है कि ट्रेन मेन लाइन से बगैर गति को धीमा किए प्लेटफॉर्म पार कर सकती है. पीली लाइट का मतलब होता है कि ड्राइवर को गाड़ी धीरे करने के लिए कहा जा रहा है.

क्या करती है सफेद लाइट

सफेद लाइट इन तीन लाइटों से अलग तिरछी लगी होती है. इसे हमेशा पीले रंग की लाइट के साथ ही ऑन किया जाता है. यह लाइट उन स्टेशन पर ऑन की जाती है जहां कई प्लेटफॉर्म हों और ड्राइवर को यह बताना हो कि उसे किस लाइन से स्टेशन में प्रवेश करना है.

When you travel by train, have you ever noticed the first Signal turning Red/Yellow/Green as the train approaches the station?

It’s the Home Signal : the First Stop Signal ! pic.twitter.com/SL7lJfTmo0

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 25, 2023