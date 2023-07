हाइलाइट्स अगर आप भी टिकट पर किसी यात्री का नाम बदलवाना चाहते हैं. तो भारतीय रेलवे आपको ये खास सुविधा देता है. बस इसके लिए आपको कुछ नियमों का भी ध्‍यान रखना होगा.

How to change name and age in train ticket: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को कई ऐसी सुविधाएं देता है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है. ऐसा ही एक नियम है टिकट ट्रांसफर का है. अगर आप चाहे तो अपना कंफर्म टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं. रेलवे आपको टिकट ट्रांसफर की सुविधा देता है. यानी आप दूसरों के कंफर्म टिकट पर आसानी से सफर कर सकते हैं. रेलवे ने इसका तरीका ट्वीट करके भी बताया है.

रेलवे ने टिकट ट्रांसफर कर तरीका बताते हुए कहा है कि लोग अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं. अगर आपके पास कंफर्म टिकट हैं और आप सफर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस टिकट को अपने फैमिली मेंबर के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं. आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने कन्फर्म टिकट पर अपने किसी फैमिली मेंबर को यात्रा करा सकते हैं.

कैसे बदलें टिकट पर पैसेंजर का नाम

आपने टिकट चाहे काउंटर से खरीदा हो या ऑनलाइन बुकिंग कराई हो, उसमें नाम बदलने के लिए काउंटर तक जाना ही होगा. इसके लिए टिकट का प्रिंट आउट और जिसका नाम आप दर्ज कराना चाहते हैं, उसकी ऑरिजनल आईडी एक फोटो कॉपी के साथ काउंटर पर लेकर जाना होगा. इसके बाद ऑनलाइन या काउंटर से लिए टिकट पर नाम बदल दिया जाएगा.

वेटिंग या RAC पर नहीं मिलेगी यह सुविधा

इसके लिए आपको पैसेंजर नाम में बदलाव कराना होगा. IRCTC यात्रियों को यह सुविधा देता है कि वह अपने टिकट पर पैसेंजर का नाम बदल सकें. हालांकि, यह बदलाव एक टिकट पर एक ही बार किया जा सकता है. सबसे अहम बात है कि आपका टिकट कंफर्म होना चाहिए. वेटिंग या फिर आरएसी टिकट आप ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे.

24 घंटे पहले ही बदल सकते हैं नाम

टिकट पर किसी यात्री का नाम बदलवाना है तो आपको कुछ नियमों का भी ध्‍यान रखना होगा. ध्यान रखें कि ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले ही रिजर्वेशन काउंटर से यात्री का नाम बदलवाया जा सकता है. इसके बाद यह सुविधा बंद कर दी जाती है. आपके कन्फर्म टिकट पर माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी का ही नाम ट्रांसफर हो सकता है.

बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकते हैं आप

इसके अलावा आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बोर्डिंग स्टेशन में भी बदलाव कर सकते हैं. इसके लिए आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाकर अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा. फिर आप अपने बोर्डिंग स्टेशन का नाम बदल सकते हैं. भारतीय रेलवे उस सूरत में बोर्डिंग स्टेशन के नाम में बदलाव की अनुमति नहीं देती जब टिकट ऑफलाइन मोड (रिजर्वेशन काउंटर) में बुक किया गया हो.

