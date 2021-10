Indian Railways: रेलवे ने बनाया माल ढुलाई का रिकॉर्ड, सितंबर में हुई 10,815 करोड़ रुपये की कमाई

नई दिल्ली. कोरोना काल में चुनौतियों के बावजूद भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने रिकॉर्ड बनाया है. दरअसल, रेलवे की माल ढुलाई (Freight Loading) सितंबर 2021 में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 3.62 फीसदी अधिक रही. रेलवे (Railways) ने यह जानकारी दी है.

रेलवे की माल ढुलाई सितंबर, 2021 के दौरान, 10.6 करोड़ टन थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 10.23 करोड़ टन की तुलना में 3.62 फीसदी अधिक है. बता दें कि माल ढुलाई को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे में कई तरह की रियायतें भी दी जा रही हैं.

