Indian Railways: खाटू श्याम तक मिलेगी सीधी रेल कनेक्टिविटी, नई रेल लाइन के सर्वे को मिली मंजूरी

नई दिल्ली. राजस्‍थान के सीकर जिले के रींगस स्थित खाटू श्‍याम धाम (Khatu Shyam Dham) विश्व प्रसिद्ध धार्मिक आस्था का एक केंद्र है. यह मंदिर देश में सबसे ज्यादा श्रद्धालु आने वाले मंदिरों में से एक है. अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, भारतीय रेलवे खाटू श्याम धाम को सीधी रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना तैयार कर रहा है. रींगस रेलवे स्‍टेशन से खाटू श्याम जी तक नई रेल लाइन निर्माण हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे की मंजूरी प्रदान की है. फिलहाल खाटू श्‍याम धाम जाने के लिए रींगस रेलवे स्‍टेशन (Ringas Railway Station) पर उतरना पड़ता है.

रेलवे ने सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था के केंद्रों को जोड़ने की योजना के तहत रींगस रेलवे स्टेशन से खाटू श्याम जी तक नई रेल लाइन निर्माण हेतु फाइनल लोकेशन सर्वे की मंजूरी प्रदान की है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने इसकी जानकारी दी.

#WATCH | Delhi: Ministry of Railways has devised a program to give connectivity to places of heritage in India. We have made arrangements to connect railway services to Khatu Shyam Ji: Ashwini Vaishnaw, Union Railway Min on new railway route for Khatu Shyam Ji temple in Rajasthan pic.twitter.com/3xU6mC5p90

— ANI (@ANI) April 15, 2023