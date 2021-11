रेलवे ने मुंबई में खोला पहला पॉड होटल, किराया महज 999 रुपये, जानिए डिटेल

मुंबई. भारतीय रेलवे (Indian Railways) की तरफ से पहली बार पॉड होटल (Pod Hotel) को लॉन्च किया गया है. मुंबई सेंट्रल स्टेशन (Mumbai Central Station) पर अपनी तरह का पहला पॉड होटल खुल गया है. खास बात है कि रेल यात्री के साथ-साथ आम लोग भी अब अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर आधुनिक सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं.

पश्चिम रेलवे (Western Railway) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस पॉड होटल में ठहरने के लिए 12 घंटे के लिए 999 रुपये और 24 घंटे के लिए 1,999 रुपये का पेमेंट करना होगा, जहां वाईफाई, टीवी, एक छोटा लॉकर, आईना और रीडिंग लाइट आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

क्या होता है पॉड होटल

पॉड होटल में कई छोटे बिस्तर वाले कैप्सूल होते हैं और यह यात्रियों को रात भर ठहरने के लिए किफायती आवास प्रदान करता है.

रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे नेरेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने किया उद्घाटन

भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन बुधवार को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Patil Danve) ने दक्षिण मुंबई के चर्चगेट स्टेशन से डिजिटल तरीके से किया. मंत्री ने वीडियो लिंक के माध्यम से विभिन्न यात्री सुविधाओं का भी उद्घाटन किया.

Hon. Minister of State for Railways, Coal & Mines Shri @raosahebdanve inaugurates the state-of-the-art ‘POD’ concept Retiring Room at Mumbai Central station.

Passengers can avail all modern facilities at comparatively cheaper rates at these Pod concept rooms.@RailMinIndia pic.twitter.com/c9ui1t98E1

— Western Railway (@WesternRly) November 17, 2021