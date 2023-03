देश के इस स्टेशन पर खुला ऐसा खास 'टी स्टॉल', आप भी भारतीय रेलवे की सोच को करेंगे सलाम

गुवाहाटी. भारतीय रेलवे की ओर से ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्‍त बनाने और मुख्‍य धारा में लाने के ल‍िए लगातार प्रयास क‍िए जा रहे हैं. इस द‍िशा में भारतीय रेलवे के पूर्वोत्‍तर सीमांत रेलवे (Northeast Frontier Railway) की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है.

एनएफआर के गुवाहाटी रेलवे स्‍टेशन (Guwahati Railway Station) पर शुक्रवार को ट्रांसजेंडर समुदाय (Transgender Community) को सशक्त बनाने के लिए एक चाय की दुकान खोली गई है. रेलवे की ओर से खोली गई ‘ट्रांस टी स्टॉल’ देश की अपनी पहली स्‍टॉल है. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की इस क्षेत्र के अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी इस तरह के ट्रांस टी स्टॉल (Trans Tea Stall) संचालित करने की योजना है.

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के आला अफसरों का कहना है क‍ि ‘ट्रांस टी स्टॉल’, एनएफआर की एक पहल है, जो देश के किसी भी रेलवे स्टेशन (Railway Station) में खोला जाने वाला अपनी तरह का पहला है. इसको ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन के सक्रिय सहयोग से खोला गया है. गुवाहाटी (Guwahati) में कामरूप (एम) उपायुक्त कार्यालय परिसर में ट्रांस टी स्टॉल (Trans Tea Stall) नामक चाय स्टाल का शुभारंभ किया गया.

For the very first time in Indian Railways, a Tea Stall has been opened at Guwahati Rly Stn Platform 1 which will be managed only by transgenders. A testament to the clarion call of ‘Sabka Sath Sabka Vikas’, this stall will be a pillar for empowerment of the transgender community pic.twitter.com/GmtAYBz5ZO

— Northeast Frontier Railway (@RailNf) March 10, 2023