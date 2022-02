IRCTC ने तिरुपति के लिए हवाई यात्रा पैकेज की घोषणा की, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्‍ली : इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने तिरुमाला तिरुपति दर्शन के लिए एक विशेष टूर एयर पैकेज (TIRUPATI BALAJI DARSHANAM AIR Tour Package) की घोषणा की है. भारतीय रेलवे की पर्यटन शाखा “तिरुमाला बालाजी दर्शन” नामक एक रात, दो दिन के हवाई यात्रा पैकेज की पेशकश कर रही है. यह यात्रा 5 फरवरी से शुरू होगी. हैदराबाद के पैकेज में तिरुपति, कनिपकम, श्रीनिवास मंगपुरम, श्रीकालहस्ती, तिरुचनूर और तिरुमाला शामिल हैं.

आईआरसीटीसी (IRCTC) के अनुसार, प्रति व्यक्ति सिंगल ऑक्यूपेंसी की कीमत 12,905 रुपये होगी, प्रति व्यक्ति डबल ऑक्यूपेंसी की कीमत 11,220 रुपये होगी. प्रति व्यक्ति ट्रिपल ऑक्यूपेंसी की कीमत 11,125 रुपये होगी. एक बच्‍चे के साथ बेड ऑक्यूपेंसी (5 से 11 वर्ष) के लिए 10,310 रुपये खर्च होंगे, बच्चे के साथ बिना बेड ऑक्यूपेंसी (5 से 11 साल) पर 10,065 रुपये और बच्चे के साथ बिना बेड ऑक्यूपेंसी (2 से 4 साल) के लिए 10,065 रुपये खर्च करने होंगे. शिशुओं (2 वर्ष से कम) से लगभग रु. 1500/- (एक तरफ) जिसका भुगतान सीधे हवाई अड्डे के काउंटरों पर करना होगा.

इस पैकेज में राउंड-ट्रिप हवाई टिकट, भोजन, स्थानान्तरण, मंदिर दर्शन, गाइड सेवाएं और बहुत कुछ शामिल हैं. उड़ान प्रस्थान की तारीख फरवरी 5, 12, 17, 19, 24 और 26 है.

Experience the religious fervour at #Tirupati‘s #SriVenkateswaraTemple & feel one with the divine. Pilgrim special tour package includes round trip air tickets, meals, transfers, temple darshans, guide services & more. #Book now on https://t.co/za3asLyZNW @AmritMahotsav

