नई दिल्‍ली. आज हम आपको रेलवे की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसे जान आप भी खुश हो जाएंगे. IRCTC से तो हजारों लोग टिकट बुक करते हैं लेकिन इस ट्रिक के बारे में पता बहुत ही कम लोगों को होता है. ऐसे तो तत्काल सेवा के जरिए कन्‍फर्म टिकट आमतौर पर मिल जाती है. लेकिन, वीक एंड पर या त्योहारी सीजन में तत्काल से भी टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में वेटिंग टिकट पर सफर करना भी बेहद कठिन काम है. बैठने तक की जगह के लिए लोगों से रिक्वेट करना पड़ता है. कई बार तो लोग बैठने की जगह भी नहीं देते.

ये तो सभी जानते हैं कि ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करते वक्त पैसेंजर की डिटेल भरने में ही इतना समय लग जाता है कि तत्‍काल का कोटा ही पूरा हो जाता है. वहीं अगर कोई डिटेल जल्‍दी भर भी दें तो पेमेंट डिटेल डालने में बंदा फंस जाता है और टिकट से वंचित रह जाता है. ऑफलाइन तत्काल टिकट के लिए आपको रेलवे काउंटर की एक लंबी लाइन में लगना होता है. अगर आप ज्‍यादा पीछे रह गए तो वहां से भी आपको खाली हाथ आना पड़ेगा. ऐसे में आप क्या करें कि आपको कंफर्म टिकट मिल जाए. चलिए जानते हैं….

इन बातों का रखें ख्‍याल

तत्‍काल में कन्‍फर्म टिकट पाने लिए सबसे जरूरी है कि आप IRCTC से ही टिकट बुक करें. दूसरा, आपके इंटरनेट कनेक्शन का सही चलना जरूरी है. तीसरा, क्विक पेमेंट मैथड यानी जल्दी पेमेंट वाला ऑप्शन को चुनें, जैसे- UPI या पेटीएम. और हां, खाते में पूरे पैसे जरूर हो. यह तो हुई कॉमन बातें. अधिकतर यात्री इन बातों का ध्‍यान रखने लगे हैं. तो आप अधिकतर लोगों से आगे कैसे रह रहेंगे?. यही है लाख टके का सवाल.

Master लिस्‍ट है मास्‍टर स्‍ट्रोक

जी हां, IRCTC के मास्टर लिस्ट वाले ऑप्शन से अगर ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो कन्‍फर्म टिकट मिलने की संभावना तत्काल के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाती है. मास्टर लिस्ट एक तरह का फीचर है, जो IRCTC के ऐप और वेबसाइट में मौजूद है. मास्‍टर लिस्‍ट में आपको ट्रैवल लिस्‍ट बनानी होती है. इसमें आपको यात्रा से संबंधित जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होती है. अगर आप बुकिंग शुरू होने से पहले ही यात्रा से संबंधित सभी जानकारियां दर्ज कर लेंगे तो टिकट बुकिंग आरंभ होने पर आपको इन जानकारियों को दर्ज करने में समय नष्‍ट नहीं करना होगा. आपको बुकिंग शुरू होने के बाद सीधा मास्टर लिस्ट का चयन करना होगा.

जान लें मास्‍टर लिस्‍ट बनाने का तरीका

सबसे पहले IRCTC में लॉग इन करें, फिर मोबाइल स्क्रीन पर नीचे होम के बाद MY ACCOUNT का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें. अब MY Master List पर क्लिक करें. पहले मास्टर लिस्ट नहीं बनाई होगी, तो NO Record found दिखाई देगा, OK पर क्लिक करें. इसके बाद Add Passenger पर क्लिक करें. पैसेंजर की डिटेल को भरें और Add Passenger पर क्लिक कर दें. अब पैसेंजर की डिटेल सेव हो जाएगी और आपको दिखने लगेगी. टिकट बुकिंग के समय ‘My Passenger List’ पर जाकर इसे सीधे कनेक्ट कर दें. फिर पेमेंट ऑप्‍शन में से कोई एक विकल्‍प चुन कर पेमेंट कर दें.

