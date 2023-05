IRCTC Offer: चारधाम यात्रा के लिए नहीं हैं पैसे, करें दो धाम यात्रा, सस्ते में होंगे केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन

IRCTC special tour package : आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) दो धाम की यात्रा करा रहा है. इस पैकेज के माध्यम से केदारनाथ और बद्रीनाथ घूमने का मौका मिल रहा है. इस टूर पैकेजा का नाम Do Dham Ex. Kolkata है. IRCTC ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. ये टूर पैकेज अगले महीने 1 जून से शुरु होगा.आइए आपको पैकेज की डिटेल्स बताते हैं.

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है. जिसमें बताया है कि अगर आप बद्रिनाथ और केदारनाथ की खूबसूरत जगहों की सैर करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं.

Experience the divine grace on a spiritual sojourn with IRCTC’s Do Dham Yatra.

