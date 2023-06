IRCTC Tour Package: भारत गौरव ट्रेन से करें 7 ज्योतिर्लिंगों और शिरडी साईं बाबा के दर्शन, इन स्टेशनों से कर सकेंगे बोर्डिंग, जानें खर्च

जबलपुर. भारतीय रेलवे का उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) टूरिस्ट स्थानों की यात्रा के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के दर्शन का भी मौका देता है.अब इसी कड़ी में आईआरसीटीसी ने 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए किफायती पैकेज लॉन्च किया है. भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Tourist Train) से आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 7 ज्योतिर्लिंग और शिरडी साईं बाबा दर्शन के लिए ले जाया जाएगा.

पूरे पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति किराया 19,300 रुपये से शुरू है. इस यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन से होगी. इसके अलावा यात्री जबलपुर, नरसिंहपुर, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, शुजालपुर, उज्जैन, देवास, इंदौर और रतलाम स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे. इस यात्रा की शुरुआत 18 जुलाई, 2023 को होगी.

Seek otherworldy blessings as you visit seven #jyotirlingas and the Dwarkadhish temple on the 7 Jyotirlinga Yatra by Bharat Gaurav Tourist train.

Book now on https://t.co/fBiDWgjKHo

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 31, 2023