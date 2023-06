IRCTC Tour Package: अगर आप दक्षिण भारत घूमने की योजना बना रहे हैं, तो फिर आपके लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Tourist Train) से ‘भारत गौरव- दक्षिण भारत यात्रा, एक्स बेतिया’ का संचालन करने जा रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम घूमने का मौका मिलेगा. टूर पैकेज का खर्च 19,620 रुपये से शुरू हो रहा है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इस पैकेज की जानकारी दी है. इस पैकेज की शुरुआत 22 जुलाई, 2023 को बेतिया से होगी. यह पैकेज 10 रात और 11 दिनों का होगा. खास बात यह है कि आपको केवल पेमेंट करनी है और उसके बाद यात्रा में खाने, पीने और ठहरने की चिंता आपको नहीं करनी है. यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी.

