IRCTC Tour Package: भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) की ओर से आए दिन पर्यटन स्थलों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के लिए टूर पैकेज पेश किया जाता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी ‘दिव्य दक्षिण यात्रा विद ज्योतिर्लिंग’ (Divya Dakshin Yatra With Jyotirlinga) टूर पैकेज का संचालन करने जा रहा है. आइए जानते हैं दक्षिण भारत के तीर्थस्थलों के दर्शन के लिए इस टूर पैकेज की शुरुआत कब से हो रही हैं और सफर के लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे.

इस टूर पैकेज की शुरुआत 23 अगस्त, 2023 से हो रही है. यात्रा 8 रातें और 9 दिनों की है. इस पैकेज की शुरुआत सिकंदराबाद से होगी. इस टूर पैकेज में तिरुवन्नामलाई, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, त्रिची और तंजावुर की सैर पर ले जाया जाएगा.

कहां होंगे बोर्डिंग/डिबोर्डिंग पॉइंट?

इस टूर पैकेज के यात्री सिकंदराबाद, काजीपेट, वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा, तेनाली, ओंगोल, नेल्लोर, गुडूर और रेनिगुंटा स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे. यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी.

Relish a divine experience unlike any other on the Divya Dakshin Yatra With Jyotirlinga.

