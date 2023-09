IRCTC Tour Package: पितृपक्ष के लिए रेलवे लाया टूर पैकेज, जानिए गया जाने और पिंडदान का पूरा प्लान

इटारसी. हिंदू धर्म में पितृपक्ष या श्राद्धपक्ष (Pitru Paksha 2023) का विशेष महत्व होता है. इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद कर उनका पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं. ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान करने से उन्हें मोक्ष प्रदान होता है. इसके चलते काफी संख्या में देश और विदेश से हिंदू पितृपक्ष के दौरान बिहार के गया (Gaya) जाकर पिंडदान करते हैं.इसी महत्व को समझते हुए भारतीय रेलवे का उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) पितृपक्ष में पिंडदान के लिए गया जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक पैकेज लाया है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. 3 रात और 4 दिन के इस टूर पैकेज की शुरुआत 7 अक्टूबर, 2023 को होगी. इस स्पेशल टूर पैकेज का नाम है Gaya Pind Daan Yatra – By Charter Coach. इस पैकेज में गया के अलावा बोधगया के महाबोधि मंदिर भी घुमाया जाएगा. गया में पिंडदान और पूजा का खर्च यात्री को खुद देना होगा. इस स्पेशल टूर की यात्रा इटारसी (मध्य प्रदेश) से शुरू होगी. इस टूर पैकेज के यात्री इटारसी, जबलपुर, कटनी और सतना स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे.

