IRCTC Tour Package: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी की ओर से आए दिन पर्यटन स्थलों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के लिए टूर पैकेज पेश किया जाता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Special Tourist Train) से ‘महाकालेश्वर संग उत्तर प्रदेश देवभूमि यात्रा’ का संचालन करने जा रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको उज्जैन (महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर), आगरा, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर और वैष्णोदेवी घूमने का मौका मिलेगा. टूर पैकेज का खर्च 16,600 रुपये से शुरू हो रहा है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इस पैकेज की जानकारी दी है. इस पैकेज की शुरुआत 22 जून, 2023 को पुणे से होगी. यह पैकेज 9 रात और 10 दिनों का होगा. खास बात यह है कि आपको केवल पेमेंट करनी है और उसके बाद यात्रा में खाने, पीने और ठहरने की चिंता आपको नहीं करनी है. यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले यात्री पुणे, लोनावाला, कर्जत, कल्याण, वसई रोड, सूरत और वडोदरा स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे.

Don’t miss the opportunity to visit some of the most sacred temples across Ujjain, Mathura, Haridwar, Amritsar and Katra on the Mahakaleshwar sang Uttar Bharat Devbhoomi Yatra by Bharat Gaurav Special Tourist train.

