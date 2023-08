IRCTC Tour Package: अगर आप घूमने के शौकीन हैं और धार्मिक यात्रा का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक शानदार मौका है. भारतीय रेलवे के उपक्रम आईरसीटीसी (IRCTC) की ओर से बेहद किफायती दामों में एक पैकेज ऑफर किया जा रहा है. इस पैकेज के जरिए आप पुरी, गंगासागर, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज की यात्रा कर सकते हैं.

आईआरसीटीसी का यह ट्रेन टूर पैकेज 10 रात और 11 दिनों का होगा. इस पैकेज की शुरुआत गुजरात के राजकोट से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Train) के जरिए कराई जाएगी.

Experience true bliss on Puri Ganagasagar with Divya Kashi-Ayodhya-Prayagraj Darshan (WZBGI08) starting on 31.10.23 from Rajkot.

