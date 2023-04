अयोध्या से लेकर माता वैष्णो देवी तक के दर्शन, IRCTC लेकर आया 11 दिन का टूर पैकेज, बस इतना है किराया

नई दिल्ली. अगर आप भारत के मशहूर धार्मिक जगहों में घूमने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, अयोध्या से लेकर माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती ट्रेन टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको अयोध्या, प्रयागराज, वैष्णो देवी और वाराणसी घूमने का मौका मिलेगा.

आईआरसीटीसी का यह ट्रेन टूर पैकेज 10 रात और 11 दिनों का होगा. इस पैकेज की शुरुआत असम के डिब्रूगढ़ से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले यात्री डिब्रूगढ़, मरियानी, लामडिंग, गुवाहाटी, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी और कटिहार स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे.

Indulge in spirituality by exploring Ayodhya Ram Mandir Trail with Vaishno Devi by Bharat Gaurav Train. Relax in air-conditioned comfort while discovering the cultural and religious heritage of India. Hurry!

