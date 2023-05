महज ₹16,000 में करें दक्षिण भारत की सैर, 8 दिनों का पैकेज, IRCTC दे रहा है मौका, कैसे करें बुकिंग

IRCTC Tour Package: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी की ओर से आए दिन पर्यटन स्थलों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों के लिए टूर पैकेज पेश किया जाता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Tourist Train) से ‘दिव्य दक्षिण दर्शन यात्रा’ का संचालन करने जा रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको तिरुपति, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और मदुरै घूमने का मौका मिलेगा. टूर पैकेज का खर्च 15,900 रुपये से शुरू हो रहा है. सुविधा की बात करें तो टूर पैकेज में खाने पीने, ठहरने के अलावा आपको घूमने के लिए बस भी दी जाएगी.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इस पैकेज की जानकारी दी है. इस पैकेज की शुरुआत 23 जून, 2023 को गुजरात के साबरमती से होगी. यह पैकेज 7 रात और 8 दिनों का होगा. खास बात यह है कि आपको केवल पेमेंट करनी है और उसके बाद यात्रा में खाने, पीने और ठहरने की चिंता आपको नहीं करनी है. यह यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन में सफर करने वाले यात्री साबरमती, नडियाद, आनंद, वडोदरा, सूरत, वापी, वसई रोड, कल्याण, पुणे और सोलापुर स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे.

Immerse yourself in devotion at some of the most venerated temples of South India on the Divya Dakshin Darshan Yatra.

