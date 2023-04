IRCTC Tour Package: 18 हजार रुपये से कम में 10 दिन का टूर पैकेज, राम जन्मभूमि से लेकर पुरी-गंगासागर तक की करें यात्रा

इंदौर. धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है. मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे (Indian Railway) की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC) ने एक विशेष पैकेज पेश किया है. इसके लिए आईआरसीटीसी के द्वारा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Tourist Train) का संचालन किया जाएगा. इस पैकेज के जरिए तीर्थयात्रियों को जगन्नाथ पुरी, गंगासागर, बैद्यनाथ, वाराणसी और अयोध्या के दर्शन करवाए जाएंगे.

यह स्पेशल ट्रेन 23 मई, 2023 को इंदौर से रवाना होगी. पैकेज के खर्च की बात करें तो आपको प्रति व्यक्ति 17,600 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को 9 रात और 10 दिनों की यात्रा कराई जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन में यात्री इंदौर, उज्जैन, रानी कमलापति, इटारसी, जबलपुर और कटनी स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है.

Don’t let go of this rare opportunity to visit some of the holiest locations in India. Experience inner bliss on the Puri, Gangasagar with Jasidih, Varanasi & Ayodhya Yatra.

