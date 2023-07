हाइलाइट्स फिलहाल ये स्टेशन भारत में नहीं है. इस पर सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं. यह स्टेशन 48 एकड़ जमीन पर बना हुआ है.

Which is the longest railway station in the world: रेलवे भारत ही नहीं, दुनिया के अधिकतर देशों के अंदर राज्यों और शहरों की कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा जरिया माना जाता है. दुनियाभर में कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, जो अपने आप में अद्भुत हैं या कुछ विशेषता रखते हैं. अगर हम दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म की बात करें तो वह भारत के कर्नाटक में हुबली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है. वहीं, देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की बात करें तो वह हावड़ा जंक्शन है. यहां 26 प्लेटफॉर्म हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन-सा है? नहीं….चलिए हम बताते हैं?

फिलहाल ये स्टेशन भारत में नहीं अमेरिका के एक शहर में स्थित है. खास बात है कि इस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं. यानी यह स्टेशन अपनी 2 खूबियों के कारण मशहूर है. अमेरिका में स्थित इस स्टेशन का निर्माण साल 1903 से 1913 के बीच किया गया था. इस रेलवे स्टेशन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है.

ये भी पढ़ें: 9.15 किलोमीटर लंबा, 182 खंभों पर टिका, 2 राज्यों को जोड़ता, कई मायनों में अनोखा भारत का सबसे लंबा पुल

ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल- है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन

दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल (Grand Central Terminal) है. यह अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है. इसका निर्माण उस दौर में हुआ, जब भारी भरकम मशीनें नहीं हुआ करती थीं. इस सबसे बड़े रेलवे स्टेशन को बनाने में दो साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था. आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क के इस रेलवे स्टेशन पर कुल 44 प्लेटफॉर्म हैं. यानी कुल 44 ट्रेनें एक साथ यहां खड़ी हो सकती हैं. इस स्टेशन पर रोजाना औसतन 660 मेट्रो नॉर्थ ट्रेन्स गुजरती हैं और 1,25,000 यात्री सफर करते हैं. इस रेलवे टर्मिनल में दो अंडरग्राउंड लेवल्स हैं. यहां 41 ट्रैक्स ऊपरी लेवल पर और 26 ट्रैक्स निचले लेवल पर हैं. यह स्टेशन 48 एकड़ जमीन पर बना हुआ है.

कई हॉलीवुड फिल्मों में नजर आता है ये स्टेशन

यहां एक सीक्रेट प्लेटफॉर्म भी है जो स्टेशन के ठीक बगल में बने वॉल्डोर्फ एस्टोरिया होटल के ठीक नीचे है. प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूसवेल्ट होटल से सीधे इस खूफिया प्लेटफॉर्म पर व्हीलचेयर के सहारे उतरे थे जिससे वो जनता और मीडिया का सामना करने से बच सकें. हर साल स्टेशन से करीब 19 हजार चीजें खो जाती हैं और उनमें से करीब 60 फीसदी को प्रशासन द्वारा लौटा दिया जाता है. कई हॉलीवुड फिल्मों में इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन को दिखाया जा चुका है. क्योंकि यहां अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती है.

Tags: Central Railway, Indian railway, Indian Railways