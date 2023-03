'यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए', कोई मशीन नहीं एक इंसान है इस सधी हुई आवाज के पीछे का चेहरा, रेलवे ने बताई पहचान

नई दिल्ली. ‘कृपया ध्यान दीजिए…’ यह आवाज भारतीय रेलवे का एक अभिन्न अंग है. भारतीय रेल से यात्रा करने की बात जब भी हमारे जहन में आती है तो सबसे पहले हम स्टेशन पर हो रही अनाउंसमेंट्स को ही याद करते हैं. ये उद्घोषणाएं भारतीय रेलवे की पहचान हैं. वैसे अब तो यह अधिकांश काम कंप्यूटर से ही किया जाता है लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था. इस आवाज के पीछे एक इंसान ही हैं जिनका नाम है सरला चौधरी. रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है. साथ ही सरला चौधरी की तस्वीर भी शेयर की है.

सरला चौधरी रेलवे की पहली महिला अनाउंसर हैं. उनके पिता भी रेलवे के कर्मचारी थे. सरला बताती हैं कि एक बार उनके पिता ने कहा है कि रेलवे स्टाफ के बच्चों को 3 महीने के लिए अनाउंसमेंट विभाग में भर्ती कर रहे हैं. सरला चौधरी भी वॉइस टेस्ट के लिए गईं और उनका चयन हो गया.

सरला ने बताया कि कि 13 जुलाई 1982 को उन्होंने अनाउंसर के तौर पर नौकरी शुरू की थी. वह कहती हैं कि जून 1991 में उनके स्टेशन पर कंप्यूटर आया जिसमें उनकी आवाज फीड की गई. अब इस अनाउंसमेंट के शेड्यूल भी किया जाने लगा. बकौल सरला, कई बार ऐसा होता था कि वह स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए खुद की आवाज में अनाउंसमेंट सुनती थीं.

Did You Know?

कृप्या ध्यान दीजिए!

Remember the voice that echoes in our minds while recalling our train journey?

This distinctively unique voice belongs to Smt. Sarala Chaudhary, a proud member of the Railway family. pic.twitter.com/9DjEC92bQf

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 26, 2023