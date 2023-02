Indian Railways: रेलमंत्री ने वीडियो डालकर कहा- ट्रेन ही नहीं टॉयलट भी बदल रहा, लोगों ने कैसे-कैसे किए कमेंट

नई दिल्ली. हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन के डिब्बों के लिए बनाए गए टॉयलेट के नए डिजाइन का निरीक्षण किया. अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए एक वीडियो में मंत्री टॉयलेट की बेहतर सुविधाओं की समीक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं एक अधिकारी मंत्री को जानकारी देते हुए नजर आ रहा है.

इस वीडियो क्लिप में ट्रेन के अंदर शीशे, वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट की पहले और बाद की स्थिति को तुलना करके दिखाया गया है. ट्विटर पर अभी तक इस वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया है और उस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है.

यूजर बोले- लंबे समय से इंतजार था

मंत्री द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा कि यह वास्तव में अच्छा है. लंबे समय से यह काम बाकी था जिसे अब पूरा किया गया है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “निश्चित रूप से सबसे जरूरी अपग्रेडेशन हमारे ट्रेन के डिब्बों में किया जाना है. सभी कर्मचारियों को धन्यवाद जिन्होंने इसे संभव बनाया है.”

रखरखाव और सफाई सबसे बड़ा मुद्दा

कमेंट्स में यूज़र्स का कहना है कि अच्छा काम किया लेकिन इसका रखरखाव किया जाना जरूरी है. मुझे आशा है कि भविष्य में इसे बनाए रखा जाएगा. एक अन्य यूजर ने कहा, “भारतीय रेलवे में टॉयलेट में रखरखाव और सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे हम किसी भी श्रेणी में यात्रा कर रहे हों. कृपया इस पहलू पर गौर करें”. एक यूजर ने लोगों से अपील करते हुए कहा यात्री इसे पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, अपनी संपत्ति के रूप में रखें और यूज़ करते समय इसे साफ रखें. वहीं कुछ यूजर्स ने यात्रियों से ट्रेन के टॉयलेट में सफाई बनाए रखने का आग्रह किया.

Definitely the foremost upgradation to be done in our train coaches.Thank you All employees who have made it possible.Thank you sir.

