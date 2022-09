VIDEO: नई वंदे भारत ने तोड़ा बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड, सिर्फ 52 सेकेंड में पकड़ी 100 km प्रति घंटे की रफ्तार

नई दिल्ली. तीसरी और नई वंदे भारत ट्रेन ने ट्रायल के दौरान सिर्फ 52 सेकंड में 100 km प्रतिघंटे की रफ्तार पकड़ते हुए बुलेट ट्रेनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बुलेट ट्रेन इस स्पीड को हासिल करने में 54.6 सेकेंड का टाइम लेती है. नई ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है. पुरानी वंदे भारत ट्रेन

(Vande Bharat Express) की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी. रेलवे ने अगस्त 2023 तक ऐसी 75 ट्रेनों का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चल सकती है और इसी महीने आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत की जाएगी.

दरअसल, नई वंदे भारत ट्रेन का बीते शुक्रवार को अहमदाबाद-मुंबई के बीच ट्रायल किया गया था. ट्रेन को अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच 492 किमी दूरी तय करने में 5 घंटे 10 मिनट का वक्त लगा. शताब्दी एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल पहुंचने में 6 घंटे 20 मिनट का समय लगता है. अहमदाबाद से सुबह 7.06 बजे यह ट्रेन रवाना हुई और सूरत मात्र 2 घंटे 32 मिनट में पहुंच गई जबकि शताब्दी एक्सप्रेस को तीन घंटे लगते हैं.

कॉमर्शियल रूप से चलने को तैयार

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई ट्रेन 130 सेकंड में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है जबकि पुराने वर्जन वाली ट्रेन को यह स्पीड पाने में 146 सेकेंड का समय लगता था. उन्होंने आगे कहा, ‘रेलवे का लक्ष्य है कि वंदे भारत ट्रेन का अक्टूबर से नियमित उत्पादन शुरू कर हर माह दो से तीन ट्रेन तैयार की जाएं, जिन्हें आगामी माह में बढ़ाकार पांच से आठ किया जाएगा. इस नई ट्रेन ने सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और यह कॉमर्शियल रूप से चलने को तैयार है.’

Vande Bharat Express – The Pride of ‘Make in India’ Vision, making trail runs between Ahmedabad – Mumbai – Ahmedabad.#VandeBharat pic.twitter.com/cATFncoCkF

— Darshana Jardosh (@DarshanaJardosh) September 9, 2022