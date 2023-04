भारत में है एशिया की सबसे तेज ढलान वाली रेलवे लाइन, हर 12 फुट की दूरी पर उठती है 1 फुट, क्या आपने किया है सफर?

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे का सफर कई ऐसे रास्तों से होकर गुजरता है जिन रास्तों पर ट्रेन चलाने की बात सोच पाना भी मुश्किल लगता है. चाहे वह समुद्र के ऊपर रेलवे ब्रिज हो या फिर ऊंचे-घुमावदार पहाड़ो का सफर, भारतीय रेलवे हर जगह मौजूद है. भारतीय रेलवे की नीलगिरी माउंटेन रेलवे यूनेस्को की हैरिटेड साइट में शुमार है. इस रास्ते पर देश की सबसे धीमी ट्रेन चलती है. इसका कारण है ट्रेन का चढ़ाई भरा रास्ता.

नीलगिरी माउंटेन रेलवे तेज ढलान पर चढ़ाई करते हुए ऊपर जाती है. इसके रास्ते में 20 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा आता है जहां पर चढ़ाई की वजह से ये रेलवे एशिया का सबसे तेज ढलान वाला माउंटेन रेलवे बन गया है. रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट कर इसके बारे में बताया है. रेलवे के अनुसार, कल्लार से कुन्नूर के बीच 20 किलोमीटर का सफर एशिया का सबसे तेज ढलान वाला माउंटेन रेल सफर है.

हर 12 फीट पर 1 फुट बढ़ती ऊंचाई

रेलवे ने बताया कि इस क्षेत्र में इस 20 किलोमीटर के रास्ते पर ट्रेन द्वारा कवर की जा रही हर 12.28 फीट की दूरी पर ट्रैक की ढलान 1 फुट ऊपर उठ जाती है. हालांकि, नीलगिरी माउंटेन रेलवे का पूरा रास्ता ही चढ़ाई भरा है. यही कारण है कि ढलान पर चढ़ते समय भार की वजह से यह काफी धीरे ऊपर चढ़ती है. नीलगिरी माउंटने रेलवे टॉय ट्रेन (मेट्टुपलायम-ऊटी एमजी पैसेंजर) का परिचालन करता है. यह मेट्टुपलायम से ऊटी तक जाती है. इसलिए इस ट्रेन को ऊटी टॉय ट्रेन भी कहा जाता है.

