ट्रेन में हो किसी भी तरह की समस्या...या देना है कोई सुझाव, तो काम आएगी रेलवे की ये सर्विस, तुरंत मिलेगा समाधान

नई दिल्ली. ट्रेन एक ऐसा साधन है जिससे एक दिन में लाखों लोग सफर करते हैं. इस सफर के दौरान उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है. जिसे ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) की ओर से यात्रियों को एक दो नहीं, बल्कि कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए रेलवे ने ‘रेल मदद ऐप’ तैयार किया है. पैसेंजर इस ऐप के जरिए रेल सफर के दौरान आने वाली सभी दिक्कतों का समाधान पा सकते हैं, साथ ही अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं.

बता दें कि रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सहायता के लिए 24×7 मल्टीपल चैनल ग्राहक सहायता सेवा ‘रेल मदद’ (RailMadad) शुरू की है. इस सर्विस को ऐप, वेबसाइट, ई मेल, पोस्ट, सोशल मीडिया और एक हेल्पलाइन सर्विस के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे ये मदद ऐप आपको शिकायत दर्ज करने में सहायता करती है.

Rail Madad, the must-have companion for Indian Railways travellers, provides hassle-free grievance redressal mechanisms. pic.twitter.com/elRAEfg8N2

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 23, 2023