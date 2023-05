Railway Minister: रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने तस्वीर शेयर करके पूछा- अंदाजा लगाइए कि कौनसी ट्रेन बन रही है?

Railway Minister Ashwini Vaishnaw Twitter: केंद्र सरकार के कई मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं. सरकार अपने कामकाज को लेकर सीधे जनता के साथ संवाद करने के लिए ट्विटर का उपयोग कर रही है. अब मंत्री भी अपने मंत्रालय का काम जनता को दिखा रहे हैं और उनके सुझाव को ले रहे हैं. इस कड़ी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) काफी एक्टिव दिखाई देते हैं. रेल मंत्री अक्सर अपने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करके अपने लोगों से सवाल पूछते देखे जा रहे हैं. जानिए इस बार उन्होंने क्या पूछा है..

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को ट्विटर पर एक रेलवे कोच की तस्वीर शेयर की और लिखा, “अंदाज़ा लगाइए कि कौन सी ट्रेन बन रही है?” वैष्णव ने आगे लिखा, “हिंट: जैक ऐंड जिल वेंट अप द हिल.”

Guess this train in making⁉️

Hint: Jack n Jill went up the hill pic.twitter.com/DRRTUoLhCF

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) May 31, 2023