नई दिल्ली. अब वेस्‍टर्न रेलवे ने भी 4 जोड़ी स्‍पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. 15 मई से पहली स्‍पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा. इन 4 जोड़ी ट्रेनों में से एक ट्रेन इंदौर-माता वैष्‍णो देवी कटरा के बीच भी चलेगी. पीआरएस काउंटर्स और IRCTC वेबसाइट पर इन स्‍पेशल ट्रेनों की टिकट बुकिंग आज से शुरू हो गई हैं. वेस्‍टर्न रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

वेस्‍टर्न रेलवे ने ट्वीट में लिखा “पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुविधा हेतु विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष स्‍पेशल किराए पर 4 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है. ट्रेन संख्या 09325, 09321, 09341 और 09324 की बुकिंग 12 मई, 2023 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हो गई है.”

For the convenience of passengers, WR plans to run 4 Special Trains on Special Fare to various destinations.

Booking of Train Nos. 09325, 09321, 09341 & 09324 is open from 12th May, 2023 at all PRS counters & IRCTC website. pic.twitter.com/hDbXMbcUUY

— Western Railway (@WesternRly) May 12, 2023