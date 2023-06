नई दिल्‍ली. अगर आप माता श्री वैष्‍णो देवी के दर्शन का मन बना रहे हैं और किसी आपको किसी भी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. उत्‍तर रेलवे दो ट्रेन वैष्‍णो देवी के लिए चलाने का फैसला किया है. इसमें से एक ट्रेन का फायदा दिल्‍ली वालों को मिल सकता है. वे इस ट्रेन से भी जा सकते हैं. जबकि दूसरी ट्रेन यहां से नहीं गुजरेगी.

रेलवे मंत्रालय के अनुसार उत्‍तर रेलवे ने इंदौर से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच साप्ताहिक चलाने का फैसला किया है. 09321 इंदौर-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा समर स्पेशल रेलगाड़ी 5 जुलाई से 30 अगस्त तक प्रत्येक बुधवार को इंदौर से रात 11.30 बजे चलेगी और तीसरे दिन मध्य रात्रि 00.30 बजे श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा पहुंचेगी. वापसी में 09322 श्रीमाता वैष्णो देवी कटड़ा-इंदौर समर स्पेशल रेलगाड़ी 7 जुलाई से 1 सितंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से सुबह 3.50 बजे चलकर दूसरे दिन को सुबह 7.30 बजे इंदौर पहुंचेगी. इसमें भी एसी, स्‍लीपर, और सामान्‍य श्रेणी के डिब्‍बे होंगे. ट्रेन देवास, उज्जैन जं., नागदा जं., कोटा जं., सवाई माधोपुर जं., गंगापुर सिटी, भरतपुर जं., मथुरा जं., दिल्ली सफदरजंग, लुधियाना, जलंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी तथा ऊधमपुर स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी. इस ट्रेन में दिल्‍ली से जाने वाले या‍त्री सवार हो सकते हैं.

वहीं, दूसरी ट्रेन लोहता (वाराणसी)-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच चलाने का फैसला किया गया है. यह ट्रेन साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन होगी. यह ट्रेन 30 जून से 28 जुलाई तक चलेगी. ट्रेन शुक्रवार को वाराणसी के लोहता रेलवे स्टेशन से शाम 4.15 बजे चलेगी और अगले दिन शाम 7.50 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी. वापसी में \समर स्पेथल ट्रेन 1 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार को श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा से रात 11.20 बजे चलेगी और तीसरे दिन मध्य रात्रि 00.45 बजे लोहता रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. इसमें एसी, स्‍लीपर, और सामान्‍य श्रेणी के डिब्‍बे होंगे. ट्रेन प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली मुरादाबाद, सहारनपुर, यमुनानगर जगाधरी, अम्बाला कैंट, लुधियाना, जलंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी तथा ऊधमपुर स्टेशनों पर होते हुए जाएगी.

