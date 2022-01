RRB NTPC Result: रेलवे ने छात्रों के लिए जारी किया फॉर्मेट, सभी डिटेल भरकर कमेटी के सामने रख पाएंगे अपनी बात

नई दिल्ली : भारतीय रेल (Indian Railways) के RRB NTPC Result में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित हाईपावर कमेटी के पास छात्रों को अपनी चिंता/सुझाव/संदेह सब्मिट कराने के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की तरफ से प्रारूप जारी कर दिया गया है. आरआरबी की तरफ से जारी इस फॉर्मेट के तहत ही छात्र अपनी बात कमेटी के समक्ष रख पाएंगे. साथ ही आरआरबी की तरफ से कहा गया है कि छात्र किसी भी कार्यदिवस में ऑफि‍स के समय में व्‍यक्तिगत रूप से आकर भी अपनी बात रख सकते हैं.

रेलवे भर्ती बोर्ड, चंडीगढ़ की ओर से CEN 01/2019 (NTPC) व CEN RRC 01/2019 (Level-1) को लेकर जारी नोटिस में कहा गया है कि द्वारा गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) की केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना सीईएन 01/2019 के प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी -1) के परिणाम को लेकर उम्‍मीदवारों द्वारा उठाई गईं चिंताओं और शंकाओं और सीईएन आरआरसी 01/2019 (स्तर -1) परीक्षा के लिए सुझावों को देखने के लिए एक हाईपावर कमेटी का गठन किया गया है.

RRB NTPC Result : इस ईमेल ID पर अपने सुझाव-चिंताएं भेज सकते हैं अभ्‍यर्थी, इन पहलूओं पर काम करेगी हाईपावर कमेटी

आरआरबी चंडीगढ़ (RRB Chandigarh) की तरफ से कहा गया है कि संबंधित उम्मीदवार अपनी चिंता/ सुझाव/ संदेह के लिए 16/02/2022 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान व्यक्तिगत रूप से बातचीत के लिए आरआरबी/चंडीगढ़ का दौरा कर सकते हैं और अगर उनके लिए आना संभव नहीं है तो उम्मीदवार अपनी चिंता/सुझाव/संदेह को आगामी 16 फरवरी तक rrbcommittee @railnet.gov.in या rrbcdg@railnet.gov.in पर भेज सकते हैं.

इसके लिए बोर्ड की तरफ से एक फॉर्मेट भी दिया है, जिसमें अपनी पूरी जानकारी भरकर वह कमेटी के समक्ष अपनी बात रख पाएंगे.

यह फॉर्मेट इस तरह है…

उम्मीदवार का नाम (Name of Candidate) :

सीईएन संख्या (CEN No.) :

एप्लाइड आरआरबी (Applied RRB) :

अनुक्रमांक (Roll No.) :

पंजीकरण संख्या (Registration No.) :

सीबीटी 1 (एनटीपीसी) का स्कोर (Score of CBT 1 (NTPC)) :

चिंता/ सुझाव (Concerns Raised) :

उल्‍लेखनीय है कि रिजल्‍ट के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्रों की नाराजगी (RRB NTPC Result Students Protest) को देखते हुए रेल मंत्रालय द्वारा आगे की एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षा पर फिलहाल रोक लगाई गई है. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने छात्रों से उनकी समस्‍याओं को जानने के साथ उनके सुझाव भी मांगे हैं. इसके लिए बकायदा छात्रों के लिए ईमेल आईडी जारी की गई है, जिसके जरिये वह अपनी बात रेलवे की हाईपावर कमेटी (Railway High Power Committee) के समक्ष रख पाएंगे.

हाईपावर समिति उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करेगी और सिफारिशें देगी:

1. सीईएन 01/2019 (एनटीपीसी) के प्रथम चरण सीबीटी के परिणाम और मौजूदा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को प्रभावित किए बिना दूसरे चरण सीबीटी के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली

2. सीईएन आरआरसी 01/2019 में द्वितीय चरण सीबीटी का परिचय

साथ ही रेल मंत्रालय ने आरआरबी के सभी अध्यक्षों को भी अपने मौजूदा चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों की शिकायतों को प्राप्त करने, इन शिकायतों को संकलित करने और समिति को भेजने का निर्देश दिया है.

उम्मीदवारों को अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करने के लिए 16.02.2022 तक तीन सप्ताह का समय दिया गया है और समिति इन चिंताओं की जांच करने के बाद 04.03.2022 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी. तब तक 15 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले सीईएन 01/2019 (एनटीपीसी) के दूसरे चरण सीबीटी और 23 फरवरी से शुरू होने वाले सीईएन आरआरसी 01/2019 के प्रथम चरण सीबीटी को स्थगित कर दिया गया है.

