Summer Special for Bihar: अब मिलेगी कंफर्म सीट! रेलवे ने बिहार के लिए चलाईं स्पेशल ट्रेनें, ये रहा रूट और टाइम

नई दिल्ली. बिहार जाने वाली ट्रेनों में हमेशा टिकटों की मारामारी रहती है. छुट्टियों के सीजन में तो कंफर्म टिकट हासिल कर पाना हिमालय पर्वत चढ़ने जैसा ही है. अगर आपने 2 महीने से पहले टिकट बुक की है तो भी संभव है कि वह टिकट वेटिंग में हो. ऐसे में गर्मियों की छुट्टियों के लिए भारतीय रेलवे ने बिहार जाने वाले यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों का तोहफा दिया है. रेलवे ने गुजरात और महाराष्ट्र से बिहार के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.

रेलवे कल से इन ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगी. कुल 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जानी हैं. पहली स्पेशल ट्रेन अहमदाबाद से दरभंगा (09421) के बीच चलेगी. यह ट्रेन 8 मई से चलना शुरू हो जाएगी और 26 जून तक इसका परिचालन जारी रहेगा. सोमवार को शाम 4.10 बजे यह अहमदाबाद से खुलेगी और बुधवार को तड़के 2.15 पर दरभंगा पहुंच जाएगी. यह वीकली स्पेशल ट्रेन है. इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कहां-कहां रुकेगी

यह ट्रेन महेसाना, पालनपुर, आबू रोड, फलना, किशनगढ़, जयपुर, यमुना ब्रिज, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, लखनऊ, रक्सौल और सीतामढ़ी जैसे प्रमुख स्टेशनों के साथ कुल 23 स्टेशन पर रुकेगी. इस ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास का डिब्बा नहीं दिया गया है. गौरतलब है कि दरभंगा से अहमदाबाद (09422) के लिए इसका परिचालन 10 मई से शुरू होगा.

WR will run 3 Summer Special Trains on Special Fare to various destinations.

Booking for Train Nos. 09061, 09421 & 09413 is open from 6th May, 2023 at all PRS Counters and on IRCTC website. @drmbct pic.twitter.com/LdxJzzn1hf

— Western Railway (@WesternRly) May 6, 2023