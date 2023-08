नई दिल्‍ली. सड़क पर जाम लगना एक आम बात है. आप भी बहुत बार ट्रैफिक जाम में जरूर फंसे होंगे. बड़े शहरों में भारी ट्रैफिक की वजह से गाडियों का रेंग-रेंग कर चलना भी आम बात ही है. लेकिन, क्‍या कभी आपने सुना है कि कोई ट्रेन भी ट्रैफिक जाम में फंस गई हो. शायद नहीं सुना होगा. लेकिन, यूपी के बनारस में यह कारनामा भी हो गया है. बनारस में एक रेलवे क्रॉसिंग पर बहुत गाडियों की लंबी लाइन लग गई. इतने में वहां ट्रेन भी आ गई. लेकिन, रेलवे ट्रैक पार कर रही कारों की वजह से लोको पायलट को ट्रेन को रोकना पड़ा. ट्रेन को कई देर तक जाने के लिए रास्‍ता नहीं मिला और मजबूरन ट्रेन को ट्रैफिक जाम खुलने का इंतजार करना पड़ा.

ट्रेन के जाम में फंसने का वीडिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. एक्‍स (ट्विटर) पर @erbmjha नामक हैंडिल से इस वीडियो को शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और शेयर कर चुके हैं. ट्विटर यूजर इस वीडियो पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं.

India is not for the beginners pic.twitter.com/sSFLZWS3BK

— BALA (@erbmjha) August 13, 2023