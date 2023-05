Train live Location: बगैर इंटरनेट पता चलेगी लाइव लोकेशन, ये ऐप देगी सटीक जानकारी, बस करना होगा छोटा सा काम

हाइलाइट्स वेयर इज माय ट्रेन ऐप में 3 मोड मिलते हैं. इनमें से 1 मोड बगैर इंटरनेट के काम करता है. हालांकि, इसके लिए आपको ट्रेन में ही रहना होगा.

नई दिल्ली. आज देश में लगभग हर व्यक्ति के फोन में आपको इंटरनेट देखने को मिल जाएगा. इसका इस्तेमाल विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है. इनमें से एक काम है ट्रेन में सफर करते वक्त उसकी लाइव लोकेशन (Train Live Location) देखना. इससे आप ट्रेन की सही लोकेशन की जानकारी प्राप्त कर यह पता लगा सकते हैं कि और कितनी देर में आपका स्टेशन आने वाला है. जैसा कि हमने कहा कि आजकल लगभग हर किसी के फोन में इंटरनेट मिल जाता है लेकिन कई बार ट्रेन में इंटरनेट काम नहीं करता है. आपको केवल टावर के सिग्नल मिल रहे होते हैं. यानी आप कॉल, मेसेज कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट काम नहीं करेगा.

ऐसी स्थिति में आप ट्रेन की लाइव लोकेशन कैसे पता लगाएंगे? इसका भी तरीका बहुत आसान है. आप अपने फोन में Where is My Train नाम की ऐप को पहले से ही डाउनलोड कर के रखें. यह ऐप इंटरनेट नहीं रहने पर भी आपको आपकी ट्रेन की सही लोकेशन बता पाएगी. इसके लिए आपको ऐप में एक छोटा सा बदलाव करना होता है.

ये भी पढ़ें- Summer Special for Bihar: अब मिलेगी कंफर्म सीट! रेलवे ने बिहार के लिए चलाईं स्पेशल ट्रेनें, ये रहा रूट और टाइम

बगैर इंटरनेट लाइव लोकेशन

इस ऐप में लोकेशन पता करने के 3 मोड होते हैं. इंटरनेट, सेल टावर और जीपीएस. बाद वाले दोनों विकल्प केवल ट्रेन में यात्रा के दौरान ही इस्तेमाल किये जा सकते हैं. इनमें से सेल टावर का विकल्प बगैर इंटरनेट के आपको ट्रेन की लाइव लोकेशन बता देगा. दरअसल, सेल टावर मोड में यह ऐप उस इलाके के मोबाइल टावर के सिग्नल को कैच करता है जहां से ट्रेन उस वक्त गुजर रही होती है. सबसे नजदीकी टावर जहां भी होगा वहां की लोकेशन आपको इस ऐप पर दिख जाएगी. ध्यान रहे कि अगर फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है तो फिर ये मोड भी कुछ काम नहीं करेगा.

लाइव लोकेशन जानने के अन्य मोड

इंटरनेट मोड में ट्रेन की लाइव लोकेशन एनटीईएस के सर्वर से पता चलती है. इसे रेलवे की तरफ से लगातार अपडेट किया जाता है और प्राइवेट कंपनियों के ऐप यहीं से अपना डाटा उठाते हैं. वहीं, बात करें जीपीएस मोड की तो इसका सीधा कनेक्शन सेटेलाइट से होता है. सेटेलाइट की मदद से ही ट्रेन की लाइव लोकेशन पता लगाई जाती है. यह मोड सही जानकारी ट्रेन के अंदर बैठने पर ही मुहैया कराता है

Tags: Indian railway, Indian Railways, Railway, Railway Knowledge, Train