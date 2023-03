नई दिल्‍ली. भारतीय रेल का स्‍वरूप दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा और यात्रियों की सुविधा के नए-नए आयाम स्‍थापित कर रही है. दिल्‍ली-जयपुर रूट पर तो दुनिया की हाई राइज ट्रेन (World High Rise Train) दौड़ाकर रिकॉर्ड ही बना दिया. रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव (Railways Minister, Ashwini Vaishnav) ने एक वीडियो ट्वीट कर बताया है कि दिल्‍ली-जयपुर-अजमेर रूट पर वंदे भारत (Delhi-Jaipur-Ajmer Vande Bharat) ट्रेन दौड़ाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस रूट के हिसाब से ट्रेन के पैंटोग्राफ की ऊंचाई बढ़ाकर 7.2 मीटर कर दिया गया है, जो दुनिया में सबसे ऊंचा है.

रेल मंत्री ने बताया कि दिल्‍ली-जयपुर रूट पर मंगलवार को सेमी हाईस्‍पीड ट्रेन वंदे भारत एक्‍सप्रेस का सफलतापूर्वक ट्रायल किया गया. इस रूट के लिए पहली बार वंदे भारत ट्रेन को मोडि‍फाई किया गया है. बदलाव के तहत इस ट्रेन पैंटोग्राफ की ऊंचाई बढ़ाकर 7.2 मीटर कर दिया गया है, जो दुनिया में अब तक की सबसे हाई राइज ट्रेन बन गई है. इस हाई राइज की ट्रेन अभी तक किसी भी देश में नहीं है.

World’s first 7.2 metre high-rise train set on trial in Delhi-Jaipur. #VandeBharat pic.twitter.com/S855drDwyP

