नई दिल्‍ली. देश में लग्‍जरी सुविधाओं वाली सेमी हाईस्‍पीड ट्रेन वंदे भारत (Vande Bharat Express) ने जबसे दौड़ लगानी शुरू की है, किसी न किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती है. अब एक पैसेंजर ने ट्रेन में घुसकर ऐसा कांड कर दिया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया और उस यात्री की तो जान पर बन आई. बड़ी बात ये रही कि यात्री बिना टिकट के ही ट्रेन में घुस गया था.

दरअसल, तिरुपति से सिकंदराबाद तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में एक यात्री बिना टिकट के ही घुस गया. इसके बाद ट्रेन की टॉयलट में जाकर बैठ गया और फुल मजा लेने के लिए सिगरेट जलाकर उसके कश लेने लगा. यह घटना बुधवार शाम की है और मामला इतना बढ़ गया कि ट्रेन को कुछ देर के लिए खड़ा रखना पड़ा. इससे सभी यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा.

VIDEO | An unauthorised passenger’s smoking activity inside a toilet on Tirupati-Secunderabad Vande Bharat Express triggered a false fire alarm on Wednesday evening, a railway official said. The incident happened in coach C 13 on Train No. 20702 after passing Gudur. Following the… pic.twitter.com/ORMdlVG5ya

— Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2023