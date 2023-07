हाइलाइट्स ट्रेन में टिकट कंफर्म होने के बावजूद कई बार ऐसी सीट मिल जाती है. यात्री को समझ में नहीं आता कि उनको बैठना कहां और सोना कहां है. ट्रेन में सफर करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जान लेना भी बहुत जरूरी है.

Where will you sit if there are two RAC passengers: ट्रेन में अक्सर देखा गया है कि रेलवे के नियमों से अनजान लोग सफर के दौरान या तो खुद परेशान रहते हैं, या फिर बाकी यात्रियों को परेशान करते हैं. खासकर मिडिल और साइड अपर व लोअर बर्थ से जुड़े नियमों को लेकर यात्रियों में ज्यादा कन्फ्यूजन रहती है. जिसके चलते कई बार तो यात्री आपस में झगड़ने तक लगते हैं. ये झगड़े तब ज्यादा बड़ जाते हैं जब साइड लोअर पर दो लोगों की RAC हो. इसमें सबसे बड़ी दुविधा में साइड अपर वाला पड़ जाता है.

ट्रेन में टिकट कंफर्म होने के बावजूद कई बार ऐसी सीट मिल जाती है जिससे दिमाग चकरा जाता है. यात्री को समझ में नहीं आता कि उनको बैठना कहां और सोना कहां है. इसलिए ट्रेन में सफर करने से पहले इससे जुड़े नियमों को जान लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि सफर के दौरान आपको या आपकी वजह से बाकी यात्रियों को दिक्कत न हो.

साइड अपर वाला कहां बैठे

जब नीचे की सीट पर दो RAC टिकट वाले लोग हों तो साइड कंफर्म अपर बर्थ वाला पैसेंजर कहां बैठेगा. ये सवाल इतना पेचीदा है कि टीटीई भी कई बार परेशान हो जाते हैं. जिन दो लोगों को RAC दिया गया है वो पहले से ही बैठे रहते हैं. ऐसे में तीसरे व्यक्ति के लिए उस सीट पर बैठना कंफर्टेबल नहीं होता. ऐसी स्थिति में साइड लोअर पर RAC वाले को आपस में एडजस्ट कर बैठना पड़ेगा. वहीं साइड अपर वाला व्यक्ति नीचे बर्थ नंबर के हिसाब से बैठेगा. सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अगर ऊपर वाली बर्थ का पैसेंजर नीचे बैठना चाहे तो वह नीचे वाली सीट पर बैठ सकता है. हालांकि रेलवे ने कोई नियम जारी नहीं किए हैं. ऐसी समस्या आने पर अपेक्षा की जाती है कि यात्री सद्भाव का परिचय दें और वे आपस में एडजस्ट करें.

10 बजे तक बैठ सकते हैं सीट पर

रेलवे की टिकट संबंधी नियमावली के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय सोने के लिए तय किया गया है. इसके मुताबिक नीचे वाली बर्थ पर बैठे सभी यात्री इस दौरान अपनी बर्थ पर सोएंगे. यानी नीचे वाली बर्थ पर इस दौरान उक्त पैसेंजर की अनुमति के बिना कोई नहीं बैठेगा. इस तरह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे का समय एक हिसाब से बैठने के लिए तय किया गया है. इस दौरान अपर व मीडिल बर्थ वाला लोअर बर्थ पर बैठेगा. इससे आपको कोई मना नहीं कर सकता.

