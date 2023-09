हाइलाइट्स इन देशों में आज तक एक भी ट्रेन नहीं चली है. इन देशों के पास कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है. इन देशों में भारत का पड़ोसी देश भी शामिल है.

Which country has no railway: यातायात का सबसे सस्ता साधन ट्रेन है. भारत में लंबी दूरी के सफर के लिए लोग ट्रेन को ही प्राथमिकता देते हैं. विदेशों में भी रेल नेटर्क काफी बड़ा है. अगर सबसे बड़े रेल नेटवर्क की बात की जाए तो पहले नंबर पर अमेरिका है. वहीं दूसरे नंबर पर चीन है. रेल नेटर्वक के मामले में भारत चौथे नंबर पर है. आश्चर्य की बात है कि जहां एक ओर देशों में बुलेट ट्रेन बनाने की होड़ लगी है, वहीं दुनिया में आज भी कुछ देश ऐसे हैं, जहां ट्रेन नहीं चलती है.

आज हम जिन देशों की बात कर रहे हैं उनके बारे में जानकार आपको हैरानी होगी. इन देशों में आज तक एक भी ट्रेन नहीं चली है. अभी तक इन देशों के पास कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है. भले ही आपको इस बात पर यकीन न आ रहा हो, लेकिन यह सच है. वैसे कुछ देशों में रेलवे प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, लेकिन कभी भी बहाल नहीं हो सके. सबसे बड़ी बात है इन देशों में भारत का पड़ोसी देश भी शामिल है.

इन देशों में आज तक नहीं चली ट्रेन

अंडोरा यूरोप का छठा सबसे छोटा देश है. इस देश के पास कभी भी रेलवे नेटवर्क नहीं रहा. भूटान के पास भी रेल नेटवर्क नहीं है. पूर्वी तिमोर में भी कभी रेलवे नेटवर्क नहीं रहा है. इसके अलावा कुवैत में भी रेलवे नेटवर्क नहीं है. लीबिया में साल 1965 से ही कोई रेलवे नेटवर्क ऑपरेशनल नहीं है. साल 2001 में रास अजदिर और सिर्ते को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर काम भी शुरू हुआ था.

यहां पर भी नहीं है रेल नेटवर्क

इसके अलावा रास अजदिर और त्रिपोली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर भी साल 2008 और 2009 के बीच काम शुरू हुआ. इसके अलावा साइप्रस में कोई रेलवे नेटवर्क नहीं है. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस देश में कोई ट्रेन कभी नहीं चली है, तो आप गलत हैं. 1905 से 1951 तक देश में रेलवे नेटवर्क मौजूद था. उस दौरान ट्रेन ने 76 मील की यात्रा की और 39 स्टेशनों से होकर गुजरी थी. लेकिन बाद में इस विस्तार को 1974 में बंद कर दिया गया था. लीबिया में पहले रेलवे लाइन्स थीं, लेकिन उन्हें सिविल वॉर के दौरान उखाड़ दिया गया.

