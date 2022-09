38 फीसदी हुआ DA, इस राज्य सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार के महंगाई भत्ते के 4 फीसदी बढ़ाने के बाद राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. केंद्र सरकार के बाद राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को डीए बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.

गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ”केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते तथा पेंशनर्स को देय महंगाई राहत की दर में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से 38 फीसदी महंगाई भत्ताऔर महंगाई राहत दर देय होगी.

Rajasthan CM Ashok Gehlot has approved an increase of 4% in Dearness Allowance of the state employees on the lines of the Central Govt employees. Now, a 38% dearness allowance will be payable to state employees & pensioners from July 1, 2022: Rajasthan CMO pic.twitter.com/fprYONDq1A

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) September 29, 2022