Rakesh Jhunjhunwala birthday today: 5 हजार रुपये से 34 हजार करोड़ तक का सफर, सुनिए बिग बुल की कहानी

. राकेश झुनझुनवाला. नाम तो सुना ही होगा. भारत के Warren Buffet कहे जाने वाले झुनझुनवाला का आज 61वां जन्मदिन है. एक Indian Tax officer की मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे झुनझुनवाला का Big Bull बनना एक रोमांचक सफर है. आइए सुनते हैं Big Bull की कहानी...Rakesh Jhunjhunwala जब कॉलेज में थे तभी 1985 में स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू कर दिया था. उस समय BSE Sensex 150 अंक के आस-पास था. और Jhunjhunwala ने 5000 की पूंजी से निवेश की शुरुआत की. Forbes के मुताबिक, Rakesh Jhunjhunwala का इस समय नेट वर्थ 4.6 बिलियन डॉलर यानी 34,387 करोड़ रुपये के आस-पास है.Rakesh Jhunjhunwala को स्टॉक मार्केट में पहली जीत Tata Tea से मिली. साल 1986 में Jhunjhunwala ने 5 लाख का मुनाफा कमाया. Tata tea के 5000 शेयर उन्होंने खरीदे. देखते ही देखते यह मात्र तीन महीने में 143 के स्तर पर पहुंच गया. उनका पैसा 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया.आज के The big bull राकेश झुनझुनवाला हर्षद मेहता के दिनों में bear हुआ करते थे. Harshad Mehta Scam 1992 के बाद झुनझुनवाला ने शेयर बेचकर बहुत पैसा कमाया. एक इंटरव्यू में झुनझुनवाला ने खुद बताया कि उन्होंने short selling यानी शेयर बेचकर खूब पैसा बनाया. वो एक bear cartel का हिस्सा था. ऐसे ही Bear Cartel का नेतृत्व मनु मानेक ने किया था, जिसे ब्लैक कोबरा के नाम से जाना जाता है, इसमें राधाकिशन दमानी और राकेश झुनझुनवाला सहित अन्य लोग शामिल हैं. हर्षद मेहता पर बनी वेब सीरिज Scam 1992 में भी इन सबका जिक्र है. पत्रकार सुचेता दलाल ने 1992 में हर्षद मेहता घोटाले को ब्रेक किया, जिसके बाद शेयर बाजार क्रैश हो गया.साल 1987 में राकेश झुनझुनवाला ने Rekha Jhunjhunwala से शादी की. वो भी एक स्टॉक मार्केट निवेशक थीं. साल 2003 में राकेश झुनझुनवाला ने अपना own stock trading firm Rare Enterprises शुरू किया. अपने और अपनी पत्नी के नाम को मिलाकर इसका नाम रखा गया.March 31, 2021को समाप्त तिमाही में राकेश झुनझुनवाला और उनके associates का सार्वजनिक तौर पर 37 स्टॉक में होल्डिंग्स हैं. इसमें उनके मशहूर स्टॉक Titan Company, Tata Motors, Crisil, Lupin, Fortis Healthcare, Nazara Technologies, Federal Bank, Delta Corp, DB Realty and Tata Communications हैं. इनकी नेट वर्थ 19,695.3 करोड़ रुपये है. इसमें उनके सबसे कीमती स्टॉक watch and jewellery maker Titan Company ( 7,879 करोड़ रुपये), Tata Motors ( Rs 1,474.4 crore), Crisil (Rs 1,063.2 crore) हैं.