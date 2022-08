सादगी और जिंदादिली के लिए हमेशा याद रहेंगे झुनझुनवाला, नहीं भुला पाएंगे उनका बेबाक अंदाज, देखें वीडियो  

नई दिल्ली. शेयर मार्केट के बिग बुल, दलाल स्ट्रीट के किंग, भारत के वारेन बफेट जैसे कई अन्य नामों से मशहूर राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे. आज यानी रविवार को मुंबई में उनका निधन हो गया. वे शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए प्रेरणास्रोत थे. राकेश झुनझुनवाला ने महज 5 हजार रुपए से शेयर मार्केट में कारोबार शुरू किया था. आज उनकी नेटवर्थ करीब 46 हजार करोड़ रुपये थी.

झुनझुनवाला जितनी बड़ी शख्सियत थे, वे उतने ही सरल, सहज, आशावादी, और जिंदादिल थे. उनकी जिंदादिली और सादगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे सिकुड़ी हुई शर्ट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने से भी नहीं हिचकिचाते थे. राकेश झुनझुनवाला डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे थे. वे लंबे समय से व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वे इतने खुशमिजाज थे कि व्‍हीलचेयर पर भी डांस करते नजर आ जाते थे.

बेबाक और आशावादी थे झुनझुनवाला

झुनझुनवाला अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते थे. वे किसी भी मंच पर अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते थे. एक बार उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर निवेश के मौके अच्छे होंगे तो वह अपनी पत्नी की चूड़ियां बेचकर भी निवेश कर सकते हैं. वे इतने आशावादी और पॉजिटिव शख्सियत थे कि जब 2008 में आई आर्थिक मंदी से सभी शेयर बाजार से हाथ खींच रहे थे, तब वे बाजार को लेकर पॉजिटिव थे. कोरोना के दौरान भी जब शेयर मार्केट डूब रहा था तब भी राकेश झुनझुनवाला पॉजिटिव रहे.

I don’t want to remember this day as a sad day

Yes, RJ passed away but this will clip will always be there in my heart which shows how happy he was. pic.twitter.com/jpaOhFrLvN

