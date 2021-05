Rakesh Jhunjhunwala के निवेश वाले इस शेयर पर दिग्गजों की है नजर, आपके पास भी है क्या

नई दिल्ली. शेयर बाजार (Share market)के बिग बुग ( Big Bull) कहलाने वाले राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala )आए दिन सुर्खियां बटोरते रहते है. ताजा मामले में उनके द्वारा की गई पोर्टफोलियों की ओवरहालिंग को लेकर वे फिर से चर्चा में है. जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां 7 शेयरों में अपनी हिस्सेदारी घटाई है तो वहीं 5 शेयरों में अपनी बढ़ाई भी. हालांकि कुछ कंपनियों में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया है. Geojit Financial Services का शेयर ऐसे ही शेयरों में से एक है.

बीएसई पर उपलब्ध आकंड़ों के मुताबिक दिसंबर तिमाही में Geojit Financial Services में राकेश झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 7.57 फीसदी थी जो कि मार्च तिमाही पर ही 7.57 फीसदी यानी 1,80,37,500 शेयर पर कायम रही.

Geojit Financial Services बिजनेस मॉडल काफी जोरदार है

बाजार दिग्गजों का कहना है कि राकेश झुनझुनवाला का यह निर्णय Geojit Financial Services पर उनके विश्वास को व्यक्त करता है. जानकारों का कहना है कि Geojit Financial Services बिजनेस मॉडल काफी जोरदार है। कोविड-19 के प्रभाव के थमने के बाद आगे इस शेयर में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. Geojit Financial Services के शेयरों में बाजार दिग्गजों की शॉर्ट और लॉन्ग दोनों नजरिए से खरीद की सलाह है.

इस शेयर के फंडामेंटल्स काफी मजबूत है औऱ इसमें आज के आज खरीदारी की जा सकती है

Profitmart securities के Avinash Gorakshkar का कहना है कि इस शेयर के फंडामेंटल्स काफी मजबूत है औऱ इसमें आज के आज खरीदारी की जा सकती है. उन्होने आगे कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते इस शेयर में बिकवाली आई है लेकिन दूसरे बैंकिंग और फाइनेशिंयल शेयरों की तुलना में इसको कम चोट पड़ी है. आगे कोविड -19 की स्थितियों में सुधार के बाद फाइनेंशियल कंपनियों में जोरदार उछाल देखने को मिलेगा. जिसका फायदा इस शेयर को मिलेगा. Avinash Gorakshkar की इस शेयर में शॉर्ट और लॉॉन्ग दोनों नजरिए से खरीद की सलाह है.

50 रुपये के नीचे का स्टॉपलॉस लगाएं

SMC के मुदित गोयल भी इस शेयर पर काफी बुलिश है. वो इस शेयर में रिटेल निवेशकों को वर्तमान भाव पर 58 रुपये के शॉर्टटर्म टार्गेट के लिए खरीद की राय दे रहे हैं. उनका कहना है कि इसके लिए 50 रुपये के नीचे का स्टॉपलॉस लगाएं.