राकेश झुनझुनवाला के इस शेयर ने डबल किया निवेशकों का पैसा, अभी भी खरीदने का मौका!

नई दिल्ली. शेयर मार्केट के बिग बुल (Big Bull of Share Market) कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो (Rakesh Jhunjhunwala Portfolio) का एक शेयर पिछले 12 महीने में 2 गुना हो चुका है. इस शेयर का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Ltd), जिसे लोग SAIL के नाम से भी जानते हैं. इस लार्ज कैप स्टॉक ने 1 साल के अंदर 100% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है.

एक साल पहले कंपनी का शेयर प्राइस 54.7 रुपए से चलकर 112.45 रुपए तक पहुंच गया है. इसे प्रतिशत में कैलकुलेट करें तो यह 105 प्रतिशत बनता है. इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपने 1 साल पहले इस शेयर में 10 लाख रुपए डाले होंगे तो वह अब तक बढ़कर ₹20 लाख से भी ज्यादा बन चुके होते.

गुरुवार को यह स्टॉक 2% की वृद्धि के साथ 112.45 रुपए पर बंद हुआ. SAIL की मार्केट कैप 46000 करोड रुपए से भी ज्यादा की है. यह स्टॉक फिलहाल 5 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज (Moving average) के ऊपर चल रहा है, लेकिन 50, 100 और 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही है.

क्या अभी इसे खरीदना फायदेमंद रहेगा?

बिजनेसटुडे की एक खबर के अनुसार, Wright Research की फाउंडर सोनम श्रीवास्तव ने बताया कि SAIL जैसे मेटल स्टॉक ने न केवल बेहतरीन अर्निंग्स पोस्ट की हैं, बल्कि पिछले एक साल में 100 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न भी दिया है. कंपनी अपने कर्ज कम करने की कोशिश के साथ-साथ उत्पादन भी बढ़ा रही है और एक अक्सेसिबल क्रेडिट एन्वायरमेंट से फायदा हासिल करेगी.

सोनम श्रीवास्तव ने आगे कहा कि स्टॉक कुछ समय के लिए कॉन्सॉलिडेशन (एक ही कीमत के आसपास घूमते रहना) के दौर से गुजर रहा है. ये धातु निर्माता कंपनी को प्राइसिंस पावर मिल रही है, डिमांड भी अच्छी है, मुनाफा बढ़ रहा है, तो ऐसे में मेटल के स्टॉक्स में जल्द ही तेजी की संभावना बन रही है. इस सप्ताह में आई लगभग 5 प्रतिशत का अपमूव आगे भी जारी रह सकता है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि मेटल के स्टॉक्स की वेल्यू निकालना आसान नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर मांग-आपूर्ति, कमोडिटी चक्र और कंपनी के प्रोसपेक्ट्स का इन पर काफी असर रहता है.

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज़ में इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट Kranthi Bathini का इस बारे में कहना है कि इस स्टॉक का वेल्यूएशन फिलहाल आकर्षक लग रहा है. लंबे समय के निवेशक इसमें 150 रुपये के टारगेट के लिए एंट्री ले सकते हैं. उधर, ब्रोकरेज हाउस JP Morgan ने इस स्टॉक में अपना टारगेट 150 से बढ़ाकर 165 कर दिया है.

राकेश झुनझुनवाला का स्टेक

राकेश झुनझुनवाला (Rakesh Jhunjhunwala) के पास कंपनी के 7,25,00,000 शेयर्स हैं, जोकि 1.76 प्रतिशत हैं. ये डेटा सितंबर 2021 का है. इससे पहले अप्रैल-जून में इस बिग बुल के पास कंपनी के 1.39 प्रतिशत शेयर थे.

