क्या रतन टाटा ने क्रिप्टोकरेंसी में लगाए हैं पैसे, खुद बताई सच्चाई

नई दिल्‍ली. कुछ समय पहले यह अफवाह फैली थी कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और जाने-माने कारोबारी रतन टाटा (Ratan Tata) ने भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है. अब रतन टाटा ने क्र‍िप्‍टो में न‍िवेश की खबरों के बीच अपनी स्‍थ‍ित‍ि साफ की. उन्‍होंने कहा क‍ि उनका किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी से कोई संबंध नहीं है.

उन्होंने खुद ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अफवाहों का खंडन करते हुए लिखा है कि क्रिप्टोकरेंसी से किसी भी रूप में वह नहीं जुड़े हैं. उन्होंने लिखा है कि यह बहुत ही ज्यादा जरूरी ऐलान है. इसके तहत किसी भी विज्ञापन या लेख में रतन टाटा के क्रिप्टो निवेश से जुड़ी जानकारी है तो यह पूरी तरह गलत है और लोगों से धोखाधड़ी के उद्देश्य से प्रसारित की जा रही है.

I request netizens to please stay aware. I have no associations with cryptocurrency of any form. pic.twitter.com/LpVIHVrOjy

— Ratan N. Tata (@RNTata2000) June 27, 2023