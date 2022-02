Air India की फ्लाइट्स में गूंजा रतन टाटा का स्पेशल मैसेज, ऑडियो क्लिप में कही ये बात

नई दिल्ली. सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया (Air India) अब आधिकारिक तौर पर टाटा ग्रुप (Tata Group) का हिस्सा हो गई है. एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप के हाथों में जाने के चंद दिन बाद एयरलाइन की फ्लाइट्स के दौरान रतन टाटा (Ratan Tata) का एक ऑडियो मैसेज गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है.

इस ऑडियो मैसेज में टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने कहा, ‘‘टाटा ग्रुप एयर इंडिया को यात्रियों की सुविधा और सेवा के मामले में पसंदीदा एयरलाइन बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए रोमांचित है.’’

एयर इंडिया ने बुधवार को एक ट्वीट में रतन टाटा का एक छोटा वीडियो मैसेज भी जारी किया. फ्लाईएआई हैशटैग से जारी इस ट्वीट में कहा गया कि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने एयर इंडिया की फ्लाइट्स से सफर करने वाले यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया है.

#FlyAI: A warm welcome extended by Mr Ratan Tata, Chairman Emeritus, Tata Sons, Chairman Tata Trusts, to our passengers onboard Air India flights. pic.twitter.com/MkVXEyrj3J

— Air India (@airindiain) February 2, 2022