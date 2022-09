निर्मला सीतारमण बोलीं- RBI और वित्त मंत्रालय रुपये की स्थिति पर रखे हुए है नजर

पुणे. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को कहा कि दुनिया की अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कहीं अधिक मजबूती से खड़ा रहा है. डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत के रिकॉर्ड स्तर पर गिर जाने के बाद भारतीय मुद्रा की स्थिति को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच सीतारमण ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) रुपये की स्थिति पर लगातार करीबी नजर रखे हुए हैं.

सीतारमण ने पुणे में कहा, ‘‘अगर मुद्राओं के उतार-चढ़ाव की मौजूदा स्थिति में किसी एक मुद्रा ने अपनी स्थिति को काफी हद तक बनाए रखा है तो यह भारतीय रुपया ही है. हमने काफी अच्छी तरह इस स्थिति का सामना किया है.’’

If any one currency that did not get into the fluctuation of volatility as much as other currencies, it is the Indian Rupee. We have held up very well against the US dollar. RBI & the ministry is keeping a close watch on the situation: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/CrjoDCrMiW

