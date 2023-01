नई दिल्‍ली. कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वाक्‍या काफी चर्चित रहा था, जब किसी ने 10 रुपये के नोट पर ‘सोनम गुप्‍ता बेवफा है’ लिखकर उसे वायरल कर दिया था. एक बार फिर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह का वायरल मैसेज सुर्खियों में है, जिसने आरबीआई तक का ध्‍यान अपनी ओर खींचा है. सोशल मीडिया पर बताया जा रहा कि अगर आपने नोट पर कुछ लिखा तो यह इनवैलिड हो जाएगा और बाजार में नहीं चलेगा.

सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज में कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) की नई गाइडलाइन के मुताबिक, नए नोट पर कुछ भी लिखने से वह इनवैलिड हो जाएगा और लिखे हुए नोट को लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा नहीं माना जाएगा. इस मैसेज ने लोगों को काफी प्रभावित किया और मामला बढ़ता देख सरकार को भी दखल देना पड़ा.

फैक्‍ट चेक में सामने आई सच्‍चाई

सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज पर सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और पीआईबी फैक्‍ट चेक (PIB Fact Check) में पूरी सच्‍चाई बताई है. इसमें बताया है कि 2000, 500, 200, 100, 50, 20 रुपये के नोट पर कुछ लिखने से भी वह पूरी तरह वैलिड रहेगा और इसका उपयोग आप धड़ल्‍ले से कर सकते हैं. कोई दुकानदार या ग्राहक ऐसे नोट को लेने से कतई इनकार नहीं कर सकता है, क्‍योंकि आरबीआई के नियमानुसार लिखे जाने के बावजूद नोट पूरी तरह वैध माना जाता है. फैक्‍ट चेक में साफ कहा गया है कि नोट पर लिखने से कोई भी करेंसी इनवैलिड नहीं होती है.

Does writing anything on the bank note make it invalid❓#PIBFactCheck

✔️ NO, Bank notes with scribbling are not invalid & continue to be legal tender

✔️Under the Clean Note Policy, people are requested not to write on the currency notes as it defaces them & reduces their life pic.twitter.com/V8Lwk9TN8C

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 8, 2023