HDFC बैंक को लगा झटका, RBI ने लगाया 10 करोड़ रुपये का जुर्माना

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) पर 10 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते यह जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये एक्शन रेगुलेटरी कंपल्यांस में गड़बड़ियों की वजह से लिया गया है.



रिजर्व बैंक ने बयान जारी करते हुए कहा कि बैंक के ऑटो ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में कई व्हिसलब्लोअर शिकायत पाई गई. जिसकी जांच में कई अनियमितताएं पाई गईं.



