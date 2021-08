क्या आपने भी इन नंबरों को किया है किसी के साथ शेयर? तो हो जाएं सावधान, RBI ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर धोखाधड़ी के लिए चेतावनी जारी की है. केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों को जालसाजों से नए-नए फ्रॉड से सचेत रहने को कहा है. साथ ही अपनी निजी जानकारी किसी के भी साथ शेयर करने से मना किया है. बता दें कि इससे पहले भी RBI ने पुराने नोट और सिक्कों की बिक्री को लेकर ग्राहकों को सावधान किया था. फ्रॉड कई तरीकों से धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे हैं. आइए जानते है इस धोखाधड़ी से किस तरह बचा जा सकता है.

RBI ने इन नंबरों को शेयर करने से किया मना

RBI ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर ग्राहकों से कहा, ‘अपने बैंक विवरण जैसे पिन (Pin Number), सीवीवी (CVV), ओटीपी (OTP) किसी के भी साथ शेयर न करें.

.@RBI Kehta Hai.. Stay Alert!

Do not share your bank details such as PIN, CVV, OTP with anybody posing as RBI or bank representatives. #BeAware #BeSecure#rbikehtahai #StaySafehttps://t.co/mKPAIp5rA3 pic.twitter.com/EJVIswssxz

— RBI Says (@RBIsays) August 12, 2021