RBI ने सभी बैंक के ग्राहक के लिए जारी की बहुत जरूरी सूचना, फटाफट करें चेक

नई दिल्ली. RBI ने सभी बैंक के ग्राहकों (Bank Customers) के लिए बेहद अहम जानकारी शेयर की है. देश में डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ फ्रॉड के मामले भी लगातर बढ़ रहे है. ऐसे में ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए RBI ने चेतावनी जारी की है. RBI ने ट्विट कर कहा है कि उसे इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि बैंक ग्राहकों को केवाईसी (Know Your Customer-KYC) अपडेट करने के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाया जा रहा है. ठग इसके लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं.

RBI कहता है आप अपना कार्ड बेहद सावधानिपूर्वक इस्तेमाल करें. एटीएम/डेबिट कार्ड (ATM/Debit card) डिटेल किसी के साथ भी साझा ना करें.

जानिए क्या कहा RBI ने

RBI का कहना है कि ग्राहकों को कॉल, SMS और Email भेजकर उनसे व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने को कहा जा रहा है. इसमें लॉगिन डिटेल, कार्ड की जानकारी, पिन (PIN) और ओटीपी (OTP) शामिल है. बैंक ग्राहकों को लिंक भेजकर KYC अपडेट करने के लिए unauthorised या unverified ऐप इनस्टॉल करने के लिए भी कहा जा सकता है.

— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 13, 2021