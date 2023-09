Credit Line On UPI: अकाउंट में नहीं है पैसे, फिर भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, नई सुविधा शुरू

नई दिल्ली. मौजूदा समय में डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का एक बेहद लोकप्रिय मोबाइल पेमेंट मेथड है. आए दिन इसमें नए-नए फीचर्स जुड़ते जा रहे हैं. अब आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होने पर भी आप यूपीआई पेमेंट (UPI Payment) कर सकेंगे. इसके लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने (NPCI) ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई (Credit Line On UPI) की सुविधा का ऐलान किया. फिलहाल यह सुविधा चुनिंदा बैंकों और चुनिंदा यूपीआई ऐप्स के साथ लाइव है.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लेनदेन के लिए बैंकों की तरफ से जारी प्री-सैंक्शंड क्रेडिट लाइन्स (Pre-Sanctioned Credit Line) को भी यूपीआई सिस्टम में शामिल करने की घोषणा की थी. फिलहाल सेविंग्स अकाउंट, ओवरड्रॉफ्ट अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट और रूपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई सिस्टम से जोड़ा जा सकता है.

Launching Credit Line on UPI at #GFF2023.

Conquering everyday dilemmas and making dreams come true. Ab India nahi rukega, Credit Line on UPI chalega.#NPCIGFF2023 #GFF2023 @IAMAIForum @pciupdates @fccupdates @gff_2023 pic.twitter.com/5OHs7OdTDu

— NPCI (@NPCI_NPCI) September 6, 2023