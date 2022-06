नई दिल्ली. भारतीय करेंसी पर हमेशा से ही महात्मा गांधी की फोटो देखने को मिली है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब करेंसी में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रहा है. अब केंद्रीय बैंक ने एक बयान जारी कर उनका खंडन किया है. आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वर्तमान में महात्मा गांधी की तस्वीर को अन्य लोगों के साथ बदलने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आरबीआई करेंसी नोटों पर डॉ एपीजे अब्दुल कलाम और रवींद्रनाथ टैगोर की तस्वीरों के उपयोग पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह पहली बार है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय नोटों पर महात्मा गांधी के अलावा अन्य हस्तियों की फोटो लगाने पर विचार कर रहा है.

There is no such proposal by the Reserve Bank of India to make any changes in the existing currency and bank notes: RBI on reports suggesting that it is considering changes to the existing currency, and bank notes by replacing Mahatma Gandhi’s face with that of others pic.twitter.com/DtPL2a8WeS

— ANI (@ANI) June 6, 2022