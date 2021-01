स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को लगा झटका, RBI ने लगाया 2 करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (Standard Chartered Bank) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर आर्थिक जुर्माना 'भारतीय रिजर्व बैंक (धोखाधड़ी – वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा वर्गीकरण और सूचित करना) दिशानिर्देश 2016' (Reserve Bank of India Directions 2016) के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया.आरबीआई ने एक बयान में कहा, ''आरबीआई को धोखाधड़ी के बारे में बताने में देरी के लिए जुर्माना लगाया गया है, जिसका पता 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को बैंक के सांविधिक निरीक्षण (Statutory Inspection) के दौरान चला.'' इससे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को एक नोटिस जारी कर पूछा गया कि उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.हाल ही में आरबीआई ने कहा था कि उसने एर्नाकुलम स्थित मुत्थूट फाइनेंस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना सोने के बदले कर्ज मामले में 5 लाख रुपये से अधिक के कर्ज को लेकर ऋण-मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) और कर्जदार के पैन कार्ड की कॉपी लेने को लेकर जारी दिशानिर्देशा का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया था.हाल ही में आरबीआई ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून के उल्लंघन को लेकर पंजाब नेशनल बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. शेयर बाजारों को भेजी सूचना में पीएनबी ने यह जानकारी दी थी. सूचना में कहा गया था, ''रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंक, ड्रक पीएनबी बैंक लि. भूटान (बैंक की अंतरराष्ट्रीय अनुषंगी) के साथ एक द्विपक्षीय साझा एटीएम व्यवस्था का परिचालन कर रहा है, जबकि उसने इसके लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति नहीं ली है.''